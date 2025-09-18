У секретаря СНБО Украины Умерова нашли элитную недвижимость в США

Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

Семья экс-министра обороны распоряжается жильем во Флориде, Нью-Йорке и Майами.

У родственников секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова нашли восемь объектов элитной недвижимости в США. Об этом 18 сентября рассказали в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК).

Как сообщает общественная организация, родственники Умерова распоряжаются тремя квартирами во Флориде, одной квартирой в Нью-Йорке и четырьмя виллами в районе Майами. Часть недвижимости находится в собственности, а часть — в аренде.

В пресс-службе СНБО в ответ на запрос ЦПК ответили, что брат с семьей и родители экс-министра живут в двух объектах, а еще пять «не являются и не были актуальными и не используются в период 2019–2025 годов ни семьей Умерова (женой и детьми), ни другими родственниками». Более детальную информацию СНБО не предоставил из-за возможной угрозы безопасности близких Умерова, особенно несовершеннолетних детей.

Сам секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не прокомментировал информацию, предоставленную ЦПК.

