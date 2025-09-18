На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2
По восточному побережью полуострова объявлена угроза цунами.
Утром на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Все службы переведены в режим повышенной готовности. Алгоритм действий уже четко отлажен, все ответственные за реагирование включаются в работу за минуты», — говорится в сообщении главы региона.
Сообщается, что по восточному побережью полуострова объявлена угроза цунами.
«Прошу всех не приближаться к акваториям», — предупредил Солодов.
Ранее эксперты приступили к оперативному осмотру социальных учреждений и жилых домов после землетрясения. Уточняется, что на данный момент о повреждениях зданий не сообщалось.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рядом с Камчаткой, в акватории Тихого океана, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр сейсмособытия находился, как уточнили эксперты, в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сообщается, что в некоторых районах города жители ощущали небольшие колебания.
