SHAMAN признался, что его давняя мечта постепенно сбывается

Певец SHAMAN признался, что его давняя меча — чтобы во всем мире пели на русском

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исполнитель рад, что его желание все ближе к реализации.

Давняя мечта заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, начинает сбываться. Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

В беседе с журналистом издания исполнитель хитов «Я русский» и «Встанем» поделился тем, что на протяжении многих лет у него было лишь одно желание: чтобы песни на русском языке пели и знали во всем мире. И сейчас, как отметил певец, в многих странах знакомы с русской культурой.

SHAMAN напомнил, что совсем недавно он посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), где дал концерт. По его словам, это выступление навсегда останется одним из самых ярких впечатлений в его жизни. Музыкант сказал, что в Пхеньяне одна из артисток спела его композицию на русском. Это произвело на него неизгладимое впечатление.

«Получается, что моя мечта постепенно сбывается!» — подчеркнул SHAMAN.

Помимо этого, исполнитель хита «Я русский» добавил, что совсем скоро состоится международный конкурс «Интервидение». На нем Ярослав Дронов представит Россию и исполнит песню «Прямо по сердцу». Ее в прямом эфире смогут услышать сотни зрителей из стран-участниц музыкального состязания.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN рассказал о подготовке к «Интервидению».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.