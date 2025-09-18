Россия обжаловала в суде ООН решение Совета ИКАО по делу о крушении рейса MH17

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

С момента трагедии прошло уже более 11 лет.

Россия обжаловала в Международном суде ООН обвинения Совета международной гражданской авиации (ИКАО) в якобы причастности к крушению «Боинга» компании Malaysia Airlines рейса MH17. Об этом сообщили в МИД РФ.

«18 сентября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности России к гибели малайзийского „Боинга“ рейса MH17», — говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отметили, что первая попытка ИКАО решить проблему разногласий между членами Чикагской конвенции через свой политический орган провалилась.

Уточняется, что решение обжаловано российской стороной по всем аспектам.

«Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле», — отмечено на сайте МИД РФ.

