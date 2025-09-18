Фото: 5-tv.ru

Незалежная вернет средства только в случае завершения конфликта.

Европейский союз (ЕС) обсуждает способы использования замороженных российских активов для обеспечения Украины кредитом, чтобы укрепить ее военные финансы. В ЕС это намерены сделать в обход Венгрии, так как со стороны страны есть риск наложения вето. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Официальные лица, близкие к проекту, заявили, что новый механизм может быть создан коалицией желающих, а не всеми 27 правительствами стран ЕС, если Венгрия не захочет в нем участвовать», — говорится в публикации.

По данным издания, Украина намерена вернуть данный кредит только в случае того, если Россия по завершению конфликта выплатит репарации, которые страна якобы должна Незалежной. Такая концепция была озвучена председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе. Причиной сомнительных схем было названо ограничение прямой военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

Уточняется, что российские активы на сумму около 210 миллиардов евро обездвижены в Европе. Их большая часть просрочена и хранится в бельгийском репозитории ценных бумаг Euroclear на депозите.

