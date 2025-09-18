«По справедливости»: открылась историческая сцена Театра Олега Табакова

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Экскурсию по легендарному помещению провел народный артист России Владимир Машков.

Историческая сцена Театра Олега Табакова открылась после ремонта на улице Чаплыгина. Экскурсию по легендарному помещению провел народный артист России Владимир Машков. Событие особенно знаменательно, ведь оно произошло в юбилейный год со дня рождения Табакова — ему могло исполниться 90 лет.

«Я взял фразу Олега Павловича Табакова. Мне кажется, в ней объемно раскрывается смысл этого пространства. Он пишет: «В 1987 году, хоть и с опозданием на семь лет, сбылась мечта о собственном театре, о большой семье, где много детей и все по справедливости. Действительность она такая жестко-суровая, и построить новое дело, тем более как будто из ничего — очень трудно. Мне не очень нравится фамильярное название «Табакерка». И я склонен называть наше, во всех смыслах выстраданное дело — подвальный театр», — рассказал Машков.

Владимир Машков рассказал, как молодые артисты во главе с Табаковым самостоятельно очистили и отремонтировали помещение, которое было бывшим угольным складом. Но лишь спустя годы после того, как они получили в пользование пространство, в декабре 1986 года в Министерском реестре государственных театров появилась запись об образовании нового учреждения культуры — Московского театра-студии под руководством Табакова.

Уже весной 1987 года отреставрированный театр открыл двери для зрителей и был дан первый спектакль — «Кресло» по повести Юрия Полякова «ЧП районного масштаба».

Машков отметил и особенности подвальной сцены. Он рассказал, что из-за камерности помещения зритель буквально может услышать сердцебиение и дыхание артиста. Владимир Львович добавил, что гости театра смогут увидеть из любого уголка зала все эмоции актеров труппы.

«Первый показ состоится уже 1 октября. И это будет „Старший сын“. Этим спектаклем мы откроем сезон в нашем подвале. <…> В октябре мы представим на нашей исторической сцене, здесь, спектакль „С любимыми не расставайтесь“ по пьесе Володина. Активно над этой пьесой работает Артур Касимов. Это удивительное произведение, наполненное любовью, страстностью и осознаванием себя в этом мире с другими людьми», — сказал Машков.

Олег Табаков любил открывать новые таланты российскому зрителю, поэтому так отрадно видеть, как его дело продолжает жить. На сцене его театра запланировано много режиссерских дебютов. Актер Севастьян Смышников выступит как постановщик спектакля «Беда от нежного сердца» по произведению Владимира Сологуба. А его инсценировка «Позывной Тишина», премьера которого состоялась в театре «Современник», будет перенесена в Театр Табакова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что легендарному актеру исполнилось бы 90 лет. О режиссере с теплотой вспомнили его родственники, коллеги и ученики.

