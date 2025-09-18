«Возвращаемся к музыке»: Мадонна анонсировала новый альбом

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прошлая пластинка певицы была выпущена в 2019 году.

Американская певица Мадонна спустя шесть лет выпустит новый музыкальный альбом. Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях.

«Назад в музыку, назад на танцпол, назад туда, где все начиналось!» — написала певица.

Пятнадцатый студийный альбом Мадонны выйдет в 2026 году. Пластинка станет продолжением успешного альбома «Confessions on a Dance Floor», который вышел в 2005 году и подарил миру такие композиции, как «Hung Up», «Sorry», «Get Together», «Jump» и другие.

Помогает с выпуском альбома лейбл Warner Records, с которым певица сотрудничала на протяжении первых 25 лет своей карьеры. Дату выхода и название альбома пока держат в секрете.

Этот релиз станет первым для Мадонны за шестилетний перерыв. Ее предыдущий альбом «Madame X» был выпущен в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Уитни Хьюстон вернется на американскую сцену с помощью искусственного интеллекта. Голос певицы взяли со старых записей и с помощью нейросетей создали новые песни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.