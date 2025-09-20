Береги ум смолоду: какие продукты помогут сохранить когнитивные функции

Фото, видео: 5-tv.ru

Остановить старение мозга после долгих лет неправильного питания — возможно!

Рацион, богатый жирной пищей, не только увеличивает риск ожирения и диабета, но и способен ухудшать работу мозга, ускоряя развитие нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Университета Тиба в Японии. О том, какие продукты действительно могут навредить когнитивным функциям человека, в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

Как сохранить молодость мозга?

Эксперт отмечает, что важно обеспечить организм необходимыми витаминами, минералами, антиоксидантами, сбалансированным количеством белков и преимущественно ненасыщенными жирами.

«Рацион должен включать в себя больше растительной пищи — от 70 до 90%. Туда входят овощи, фрукты, зелень, салаты, рыба, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Эти продукты содержат витамины группы В, Е и Омега-3 жирные кислоты, которые могут быть максимально необходимы для ранней профилактики, в том числе болезни Альцгеймера», — поделилась Дианова.

По словам специалиста, в рационе всегда должно быть много овощей и цельнозерновых продуктов, фруктов, ягод, орехов, рыбы, оливкового масла. В меньшем количестве, как отметил диетолог, в повседневных блюдах должны присутствовать красное мясо, курица и молочные белки.

Можно ли запусить процесс омоложения мозга после долгих лет неправильного питания?

«Конечно же, можно. Это как с циррозом, если вовремя остановиться. Убрать причину при циррозе печени, то цирроз подвергается обратному развитию, иногда полному, иногда до определенного уровня», — сказала Дианова.

По словам врача, главное для запуска процесса — это своевременное осознание. В этом случае нужно брать во внимание то, какие болезни уже имеются и на какой они стадии развития. Также поможет замена промышленных сладостей на продукты с натуральным сахаром — ягоды и фрукты.

«Плюс нужно добавить физическую активность, качественный сон. Работу со стрессом и, конечно, постоянную тренировку мозга», — добавила эксперт.

Что увеличивает риск старения мозга?

«Жиры в каких-то ультраобработанных продуктах, в жареном фастфуде, конечно же, они увеличивают риск хронических заболеваний, негативно влияют на работу мозга. Стоит отметить, что трансжиры есть и в мясе, и во всей животной продукции», — отметила врач.

По словам диетолога, помимо жирной пищи отрицательно на организме сказывается алкоголь, потому что он оказывает прямое действие, разрушающее клетки мозга. Кроме этого, нужно ограничить продукты, которые содержат большое количество соли, сахара и искусственных добавок.

