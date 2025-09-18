Дочь основателя «Комбинация» требует через суд признать ее права на 16 песен

Фото: Instagram*/victoria_oleynikova

Иск был принят к рассмотрению.

Арбитражный суд Москвы провел предварительное заседание по иску Виктории Олейниковой, дочери убитого в 1993 году основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина. Наследница требует признать за ней права на 16 треков коллектива, в числе которых хит «American boy» и «Russian girl». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Ответчиками по делу стали Российское авторское общество (РАО), издательство «Джем», а также композитор Виталий Окороков.

Из позиции истца следует, что она унаследовала исключительные права на интеллектуальную собственность Шишинина. Она утверждает, что ее отец был автором и продюсером песен, а права тот получил якобы по завещанию после смерти дедушки Виктории, то есть своего отца.

Однако эстрадный композитор Виталий Окороков, который присутствовал в суде, опроверг доводы Олейниковой. Мужчина заявил, что Шишинин не имел отношения к созданию текстов или музыки.

«Нет ни одной его рукописи. Он просто был художественным руководителем. Авторами всех произведений был я, Татьяна Иванова и другие участницы группы», — отметил Окороков.

К тому же он пояснил характер отношений с Шишининым.

«Он хотел быть соавтором, мы это как шутку воспринимали. Он был моим руководителем. Я вообще серьезный композитор, не предполагал, что эти песни будут слушать десятилетиями», — подчеркнул Окороков.

Суд принял иск Олейниковой к рассмотрению. В качестве третьего лица в процессе намерена участвовать солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова.

