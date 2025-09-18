«Он меня подвел»: Трамп сделал заявление о Путине и урегулировании СВО

Трамп: Путин меня подвел по вопросу урегулирования СВО на Украине

Американский лидер разочарован ситуацией вокруг России и Украины.

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что не смог быстро договориться с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Американский лидер был уверен, что его отношения с российским коллегой помогут легко заключить сделку, но этого не произошло. До этого Трамп считал соглашение по Украине самым простым для достижения.

«Сделка, я думал, будет самой простой, была бы таковой из-за моих отношений с президентом Путиным», — сказал Трамп.

Но эти ожидания в итоге не оправдались.

«Но он меня подвел. Он меня по-настоящему подвел», — сказал Трамп о Путине, развивая мысль о российско-украинском конфликте.

