«Хочу ничего не забыть»: Федосеева-Шукшина готовится к собственной смерти

Звезда собрала необходимую сумму для похорон.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, вдова легендарного драматурга и писателя Василия Шукшина, начала подготовку к собственному уходу из жизни. Об этом знаменитость рассказала в видео, которое показали на Первом канале.

Известная актриса больна деменцией, а до этого перенесла инсульт и инфаркт. По ее словам, к настоящему моменту она собрала необходимую сумму на свои похороны, а имеющиеся наследство распределила между дочками — у звезды их три — Анастасия, Ольга и Мария.

«Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольше. Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть. Память есть, слава богу, но, тогда я знаю точно, что говорить», — сказала Лидия.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд оставил право за дочерью распоряжаться творческим наследием Василия Шукшина.

