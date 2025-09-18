Трамп отказался от особого коктейля, приготовленного королевской семьей

Фото: Reuters/Aaron Chown

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неужели в отношениях американского президента и британской монархии есть напряжение?

Во время пышного государственного банкета в Виндзорском замке британская монархия подала лучшие деликатесы и изысканные напитки гостям из США. Для американского президента Дональда Трампа бармены по заказу королевской семьи создали уникальный коктейль. Однако тот от него отказался. Об этом сообщило издание Mirror.

Коктейль назвали «Трансатлантический виски-сауэр». Монархия преподнесла его Трампу как символ «особых отношений» между Великобританией и Соединенными Штатами. Авторский напиток представлял собой интерпретацию классического виски-сауэр с сочетанием дымных нот и цитрусового вкуса британского мармелада. Украшением послужили пена из орехов пекан и зефир на печенье в форме звезды — отсылка к флагу США.

Однако Трамп не сделал ни единого глотка. Причина — не в напитке, а в его принципах. Американский лидер известен как убежденный трезвенник. Как сам Трамп объяснял в одном из своих интервью, за этим решением стоит трагическая семейная история. Его старший брат Фред Трамп-младший долгие годы боролся с алкоголизмом и умер в 1981 году в возрасте 42 лет. Этот опыт настолько сильно повлиял на президента, что он сознательно отказался даже пробовать спиртное.

В беседе с The Washington Post в 2019 году Трамп вспоминал, что видел, как болезнь разрушала жизнь брата.

«Он был красивым мужчиной, но алкоголь его сломал. Я понял: если никогда не начнешь, то и проблем не будет», — делился американский лидер

По словам Трампа, мысль о том, что зависимость может коснуться и его, пугает до сих пор.

«Если бы я начал пить, вполне возможно, что сегодня я бы не разговаривал с вами», — признался он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.