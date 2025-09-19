Окровавленный халат: в США 95-летняя женщина из дома престарелых убила соседку

Фото: Reuters/Andrew Hay

В зале суда обвиняемая выкрикивала фразы на русском.

В Бруклине 95-летняя Галина Смирнова насмерть забила свою 89-летнюю соседку по комнате Нину Кравцову. Теперь ей предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Об этом сообщили People.

Инцидент произошел вечером 14 сентября в Центре реабилитации и ухода за больными Seagate на Кони-Айленде. Свидетели обнаружили Кравцову без сознания в ее кровати с многочисленными травмами головы и лица. Жертва была покрыта кровью. В этот момент Смирнова находилась в ванной: на ней был окровавленный халат, ее ноги были в крови, а сама она мыла руки в раковине.

По данным полиции, в комнате стояло инвалидное кресло без подножек. Одна из педалей для ног лежала на полу, залитая кровью, другая — за пределами комнаты. Следствие считает, что именно ими были нанесены смертельные травмы.

Смирнову арестовали 16 сентября, на следующий день ей предъявили обвинение и заключили под стражу. Прокуратура Бруклина ходатайствовала о назначении ей психиатрической экспертизы, но судья отклонил это требование. Сейчас 95-летняя обвиняемая ожидает новое слушание, назначенное на пятницу.

Также, как сообщает Daily News, злоумышленница страдает деменцией. Также в Бруклинском уголовном суде она выкрикивала фразы на русском. Ее вывели из зала за нарушение порядка.

