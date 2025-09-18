Путин одобрил предложение вернуть Волгограду историческое название

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Синицын; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нельзя забывать, какую роль сыграл Сталин в Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин одобрил переименование города Волгоград в Сталинград. Об этом он заявил на встрече с лидерами парламентских фракций.

«О возвращении Волгограду имени Сталинград надо подумать, местные жители принимают решение. Но в целом все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе советского народа в Великой Отечественной войне, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать», — заявил политик.

Лидер Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов настаивает на том, чтобы Волгограду вернули наименование Сталинград. По словам Зюганова, КПРФ готовит соответствующее решение по этому вопросу. Политик считает, что российскому народу необходимо «вернуть правду истории».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России сохраняется исторический уровень безработицы.

Президент России Владимир Путин заявил о сохранении исторически низкого уровня безработицы в стране, который составляет около 2,5%.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 18 сентября Путин отметил, что данный показатель свидетельствует о стабильности на рынке труда. Несмотря на низкие показатели безработицы, многие предприятия продолжают испытывать дефицит кадров. Это указывает на то, что потребности экономики в квалифицированных специалистах все еще не удовлетворены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.