Все в сборе: как прошла встреча Путина с представителями парламентских фракций

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Синицын; 5-tv.ru

Обсудили итоги Единого дня голосования и осеннюю сессию в Госдуме.

Президент РФ Владимир Путин сегодня сверил часы с лидерами парламентских фракций. Встреча прошла в Ново-Огареве.

Президент рассказал, что постарался не откладывать беседу и провести ее в самом начале осенней сессии Госдумы. Она как раз стартовала на этой неделе. Прежде всего остановились на итогах Единого дня голосования.

«Все парламентские партии подтвердили свой высокий статус и показали, что пользуются доверием со стороны своих избирателей. Это очень важно, потому что это гарантирует нам политическую стабильность. В современных условиях это имеет непреходящее значение. Слова благодарности, и, наверное, с этого надо было начать, это слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы», — отметил российский лидер.

Президент отметил, что на предстоящей сессии вопросов будет много. Среди приоритетов — исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. Депутаты совместно с правительством уже работают над проектом федерального бюджета.

