Киркоров: Возрождение «Интервидения» будет удачным

Не меньше сомневается в успехе не только конкурса, но и участника от России певица Зара.

Филипп Киркоров уверен в том, что возрожденное «Интервидение» пройдет удачно. Об этом в беседе с 5-tv.ru король российской эстрады заявил на праздничном концерте «Дорожного радио» в честь 878-летия Москвы. Исполнитель песни «Единственная» уверен, что столица, а также наши послы конкурса встретят гостей с теплотой и все пройдет хорошо.

«Еще в 60-х была первая попытка запуска конкурса, но после все ушло в небытие. Я надеюсь, что вторая попытка будет удачной, потому что за этим мероприятием стоят очень серьезные лица шоу-бизнеса. У „Интервидения“ прекрасные амбассадоры: Дима Билан, Клава Кока, Пелагея», — сказал Киркоров.

Международный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве впервые за несколько десятилетий. Ожидается, что аудитория трансляции может превысить миллиард человек. Своих участников представили 23 страны, охватившие своей географией несколько континентов.

Россию будет представлять SHAMAN, он же — Ярослав Дронов. В его успехе певица Зара не сомневается, но напоминает, что не все и не всегда зависит от таланта и вокальных способностей.

«Шансы есть всегда! Также всегда стоит помнить об удаче и силе случая. Я тоже буду присутствовать на конкурсе в этот день и поддерживать нашу делегацию. Буду радоваться хорошим выступлениям талантливых артистов вне зависимости от того, какую страну они представляют. Музыка, спорт, искусство, кинематограф должны быть вне политики!» — подчеркнула певица.

Масштабность «Интервидения» особо подчеркивает генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов и когда-то наставник Ярослава Дронова в телевизионном шоу:

«Это большой праздник музыки, и мы должны были, как лидеры радиовещания там быть. Кроме того, Россию представляет SHAMAN, а „Дорожное радио“ одним из первых поддержало творчество этого музыканта. А на „Факторе А“ он вообще был в моей команде».

«Мы надеемся, что и дальше у нас будут его песни уже в статусе победителя», — добавил программный директор «Дорожного радио» Кирилл Сорокин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, «Интервидение» станет ежегодным. Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, несколько стран уже заявили о желании принять конкурс на своих площадках в 2026 году.