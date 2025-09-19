Секрет успеха: врачи рассказали о медицинских итогах проекта «Время сильных»

Фото: пресс-служба ГК «ММЦ»

В июле группа из шести ветеранов СВО на протезах ног впервые в мировой истории поднялась на пик Эльбруса, покорив высоту 5642 метра над уровнем моря.

Юбилейная Х Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ-2025) прошла на федеральной территории «Сириус» с 15 по 18 сентября. В рамках мероприятия состоялась научно-практическая конференция. На ней ведущие врачи Группы компаний «Мой медицинский центр» (ГК «ММЦ») рассказали, как им впервые в мировой истории удалось подготовить группу ветеранов специальной военной операции (СВО) на протезах ног к восхождению на пик Эльбруса.

Также в дни конференции организаторы представили расширенную выставочную экспозицию. В нее впервые вошли стенды, которые посвящены реабилитации, восстановлению здоровья работников и медико-социальной адаптации ветеранов СВО.

Особое внимание было уделено достижениям Клиники высоких технологий «Белоостров» — первого «медицинского города» в России, а также уникальной программе ГК «ММЦ», направленной на развитие физических возможностей пациентов после протезирования.

В конференции «Время сильных: медицина и технологии» участвовали десятки врачей со всей страны. Эксперты ГК «ММЦ» на площадке «СпортМедКлиники» в «Сириусе» представили все этапы реализации и итоги уникального проекта, разработанного в ведущих российских медицинских организациях — Клиники высоких технологий «Белоостров», «СпортМедКлиники» и санатория «Белые ночи». Также специалисты поделились профессиональными секретами.

«Перед нами стояла очень сложная медицинская задача — найти новые подходы к реабилитации и адаптации человека после комплексной минно-взрывной травмы для того, чтобы организм справился с экстремальными нагрузками», — уточнил кандидат медицинских наук, председатель Совета директоров ГК «ММЦ» Владислав Баранов.

Он отметил, что был проведен детальный анализ состояния каждого кандидата проекта «Время сильных» — ветеранов СВО на протезах. В проект попали те, чьи физические и функциональные резервы возможно было вывести на максимум возможностей. Для них разработали особую систему подготовки и тренировок, позволившую безопасно подняться на высоту 5642 метра над уровнем моря и спуститься вниз. Владислав Баранов подчеркнул, что ранее такое не удавалось ни российским, ни зарубежным медицинским организациям.

«Мы вышли за рамки стандартного подхода к диагностике и реабилитации пациентов на протезах. Несмотря на то, что отечественная школа военной медицины является одной из ведущих в мире, перед врачами никогда не стояла задача сплотить и вернуть группу людей, прошедших ампутацию, к активной социальной жизни через спорт с экстремальными нагрузками», — отметила заведующая отделением функциональной диагностики Клиники «Белоостров» Оксана Гуткина.

Уточняется, что основной этап подготовки участников проекта прошел в «СпортМедКлинике» на федеральной территории «Сириус». На этих площадках, в уникальной климатической камере, на тренажерах с биологической обратной связью для повышения физических возможностей, развития баланса и стимуляции работы основных групп мышц ветераны СВО на протезах готовились к первым акклиматизационным выходам в горы.

«Главный секрет успеха медицинской команды проекта заключался в трех составляющих. Во-первых, в непрерывной работе мультидисциплинарной команды врачей из трех регионов: Ленинградской области, где находится Клиника „Белоостров“, коллектива нашей „СпортМедКлиники“ в Сириусе, а также коллег из санатория „Белые ночи“ и экспертов центра протезирования „Бионика 2.0“ в Санкт-Петербурге. Во-вторых, в соединении всех передовых по мировым меркам технологий в диагностике, лечении и реабилитации пациентов, которые перенесли минно-взрывные травмы. И, в-третьих, в персонифицированном подходе к каждому участнику, который в итоге позволил шести ветеранам СВО на протезах ног не только подняться на пик Эльбруса, но и расширить социальные и физические горизонты», — добавил заместитель главного врача по физической и реабилитационной медицине «СпортМедКлиники», врач команды восхождения Александр Фокин.

Отмечается, что врачи делали акцент не на отдельных диагнозах, а на резервных возможностях организма каждого ветерана СВО, чтобы сформировать наиболее эффективные программы подготовки для каждого участника проекта «Время сильных». Специалисты проанализировали все нюансы работы сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.

Сами участники проекта «Время сильных» поделились тем, какой вклад в физическое развитие ветеранов СВО на протезах ног внесла подготовка по уникальной медицинской программе, спустя почти два месяца после штурма Эльбруса.

«Когда я сейчас встречаюсь с новыми людьми, которые не знают, что я на протезе, они удивляются: моя походка ничем не отличается от тех, кто ходит на двух ногах. После проекта я стал гораздо легче подниматься и спускаться. С удовольствием продолжаю заниматься спортом и выполнять те упражнения, которые разработали для нас врачи», — рассказал ветеран СВО, участник проекта «Время сильных» Артем Тумак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как участники проекта «Время сильных» покорили Эльбрус на протезах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.