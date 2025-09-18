Переобулись? В ОПЕК высмеяли МЭА за смену позиции по инвестициям в нефть

EADaily: В ОПЕК высмеяли МЭА за смену позиции по инвестициям в нефть

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Mikhail Kokhanc

Агентство отпугивает инвесторов риторикой «нулевых выбросов».

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свои прогнозы по пику мирового спроса на нефть, сместив его с 2030-х на 2050-е годы, и призвало к наращиванию инвестиций в добычу. Такой поворот вызвал ироничную реакцию в ОПЕК. Об этом сообщило издание EADaily.

«Поучительная история: МЭА теперь призывает к увеличению инвестиций в нефть», — сообщили в ОПЕК. Там напомнили, что еще недавно агентство предупреждало об отказе от вложений в новые нефтегазовые проекты.

В новом докладе «Последствия темпов сокращения нефтяных и газовых месторождений» МЭА отмечает: при сохранении текущих объемов добычи к 2050 году потребуются дополнительные 45 миллионов баррелей нефти в день и около 2000 миллионов кубометров газа из новых месторождений.

По словам главы МЭА Фатиха Бироля, без вложений отрасль будет ежегодно терять объемы, сопоставимые с совокупным производством Бразилии и Норвегии.

«Ситуация такова, что отрасль должна работать гораздо быстрее, чтобы просто стоять на месте», — отметил он.

В ОПЕК напомнили, что в мае 2021 года тот же Бироль заявлял в беседе с The Guardian, что, если правительства серьезно относятся к климатическому кризису, то в таком случае не может быть речи о новых инвестициях в нефть, газ и уголь.

В картеле упомянули, что МЭА имеет риторику «нулевых выбросов», которые отпугнули инвесторов, усилив неопределенность на рынке. В отличие от агентства, подчеркнули в ОПЕК, организация всегда выступала за своевременные вложения в добычу для покрытия падения на истощающихся месторождениях и роста мирового спроса.

Эксперты напоминают: если инвестиции сократятся, США и Европа с их быстро вырабатывающимися промыслами окажутся зависимыми от крупнейших традиционных месторождений Ближнего Востока и России.

