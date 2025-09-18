Хочет быстро: Сергей Лавров о причинах разочарованности Дональда Трампа

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президента США не устраивают темпы урегулирования украинского кризиса.

Президент США Дональд Трамп разочарован в темпах урегулирования украинского конфликта из-за своих желаний. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских федеральных телеканалов.

«Частично это (чувство разочарования Трампа. — Прим. ред.) объясняется тем, что ему хочется быстрых решений», — отметил руководитель ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о Трампе рассказавшем, почему президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский не могут провести прямые переговоры. По мнению американского лидера, главам двух стран мешает «взаимная неприязнь» и «неизмеримая ненависть». Поэтому участие президента Соединенных Штатов, по его же мнению, в переговорном процессе необходимо.

Зеленский также заявил о том, что что Украина готова к переговорам в Москве как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Однако подчеркнул, что приедет в столицу России, только если встреча будет проходить при участии лидеров стран, а не «технических команд».

