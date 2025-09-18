«Можно делать ставки»: Фадеев раскрыл, кто победит на «Интервидении»

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Музыкальный конкурс пройдет в Москве 20 сентября 2025 года.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что в Международном песенном конкурсе «Интервидение» победит тот, кто будет более искренним. Об этом композитор рассказал в беседе с ТАСС.

«Можно сколько угодно делать ставки, но будет так, как распорядится Всевышний. Победит тот, кто будет более честен и искренен», — говорит Фадеев.

Мэтр музыкальной индустрии также рассказал, что когда к нему обратились с предложением написать песню для конкурса, представитель от России еще не был выбран.

«Поэтому я писал песню не для конкретного человека, а просто для проекта. Когда появился Ярослав (SHAMAN — Прим. Ред.), я доработал мелодию и добавил несколько высоких форсированных нот, которые он легко берет», — поделился композитор.

На вопрос о том, как «Интервидению» не повторить судьбу конкурса «Евровидение», который стал платформой для политических высказываний, Фадеев ответил, что искусство должно быть вне политики.

«Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили это к себе. У меня нет претензий к исполнителям, песням, культуре. Претензия лишь одна — к политизации», — заявил Фадеев.

Он также отметил, что идея конкурса «Интервидение» ему очень импонирует, и он надеется, что все пройдет красиво и достойно.

