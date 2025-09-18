Монарший этикет: Трамп нарушил королевский протокол, похлопав Карла III

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Эксперт рассказала, почему жест американского президента на встрече с монархом был неуместен.

Перед началом церемонии встречи президента США Дональда Трампа с королевской четой Великобритании американский лидер похлопал Карла III по спине. Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова рассказала aif.ru, что это было грубым нарушением церемониала. По протоколу британского королевского двора прикосновение к монарху считается недопустимым.

При этом со стороны Карла III или его свиты не поступило никакого протеста в ответ на совершенный Трампом жест. Это может говорить о демократизации монархического протокола Великобритании, отметила Баранова.

Сам Трамп едва ли пытался оскорбить короля — напротив, в американской культуре похлопывание по спине может считаться выражением дружеского расположения и радость от встречи. Эксперт подчеркнула, что все зависит от того, как именно трактовать сделанный жест.

Как ранее отмечал CNN, Трамп совершил еще одно нарушение протокола — он обогнал Карла III на церемонии смотра почетного караула.



