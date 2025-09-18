Умер продюсер фильма «Прикосновение ангела» Джон Масиус

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он долго и тяжело болел.

На 76-м году жизни скончался американский сценарист и продюсер Джон Масиус. Об этом сообщает Deadline.

Новость о смерти также подтвердила бывшая супруга Масиуса — актриса Эллен Брай. Продюсер умер от продолжительной болезни: на протяжении девяти месяцев боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

Джон Масиус известен благодаря таким картинам, как «Прикосновение ангела», «Провиденс» и «Белая тень». Работа Масиуса над фильмом «Сент-Элсвер» принесла ему две премии «Эмми» в 1984 и 1986 годах.

Кинодеятель родился 30 июля 1950 года на Манхэттене. У него также есть трое детей, которые появились на свет в браке с актрисой Эллен Брай.

