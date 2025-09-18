«Выглядело солидно»: Газманов о знакомстве с обокравшем его мошенником

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

Этот инцидент — длинная история, которая началась больше шести лет назад.

Знакомый семьи народного артиста России Олега Газманова, Геворк Саркисян, которому певец отдал свои сбережения, являлся партнером по бизнесу его сына Филиппа. Об этом сам исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По его словам, инцидент начался больше шести лет назад.

«Для начала он познакомился с моим сыном, и в какой-то мере они партнеры в бизнесе. Мой младший сын Филипп. И поэтому он как-то вошел близко к нам, стали встречаться, общаться и так далее. И потом он предложил инвестировать в его проект», — вспомнил певец.

Газманов отметил, что сначала отказался инвестировать деньги, но Саркисян предложил ему заманчивую перспективу и хорошие проценты, поэтому Олег передумал.

«Причем он сказал, что это на детскую такую программу. Была презентация такая внушительная. Ну, все так выглядело, очень солидно. Я ему дал свои деньги, которые очень долго зарабатывал. Просто так подумал, что вот такие проценты хорошие, что когда-то же выйду на пенсию, буду как бы жить», — пояснил артист.

При этом спустя продолжительное время деньги мужчина так и не вернул.

«Через три года он должен был отдать эти деньги, и проценты должны были постоянно идти. Ни процентов, ни денег я не увидел спустя шесть лет», — заключил Газманов.

