В Минобороны Турции опровергли сообщения о «выкупе» РФ комплексов С-400

Позиция Анкары по этому вопросу остается неизменной.

Минобороны Турции опровергло появившиеся в СМИ сообщения о якобы планируемом возврате России зенитно-ракетных комплексов С-400, приобретенных в 2017 году. Об этом сообщает Cumhuriyet.

В военном ведомстве подчеркнули, что позиция Анкары по этому вопросу остается неизменной. Информация о возможном «выкупе» комплексов Россией не соответствует действительности.

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Тогда США потребовали отказаться от сделки и выбрать американские Patriot, однако Анкара не согласилась. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35. В 2019 году «Рособоронэкспорт» сообщил о досрочном выполнении контракта.

Позднее, в августе 2024 года, газета Cumhuriyet писала, что Турция заинтересована в приобретении у США истребителей и может отказаться от использования российских систем в обмен на доступ к F-35. Президент Реджеп Эрдоган отмечал, что решение о дальнейшем применении С-400 будет приниматься Анкарой самостоятельно, в том числе в контексте интеграции в национальную систему ПВО «Стальной купол».

В ноябре 2024 года в Минобороны Турции указывали, что Вашингтон больше не высказывает возражений по поводу С-400. Эксперты считают, что нынешняя позиция Анкары свидетельствует о сохранении стратегической линии и попытке балансировать в отношениях между Россией и США.

