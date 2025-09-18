Вторая жизнь просрочки: как супермаркеты реализуют несвежие продукты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Магазины оказались в неприкосновенном статусе — с 2022 года действует мораторий на проверки.

Просроченным продуктам в супермаркетах дают вторую жизнь. Отправляют их на собственные производства, и там из того, что уже «пропало», готовят блюда для отдела кулинарии. То, что на полке выглядит привлекательно, может нести смертельную угрозу.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков провел большое расследование и выяснил, где и почему допускают подобные нарушения.

Салаты, сэндвичи, вторые блюда собственного производства в торговых сетях покупатели сметают с полок и на завтрак, и на обед, и на ужин. Кулинарии при магазинах открывают все, кому не лень. К тому же, готовая еда — хороший способ замаскировать просрочку.

Вот небольшая столичная сеть супермаркетов «FreshСlass». Это видео с кухни магазина нам предоставил бывший сотрудник. Просроченный на неделю лосось идет на фирменные брускетты.

Никто эти кухни при супермаркетах просто так не проверит. С марта 2022 года действует мораторий — как мера поддержки бизнеса. И магазины пользуются неприкосновенностью.

Это уже крупная московская сеть — «Магнолия». Холодильник забит продуктами с истекшим сроком годности, все это скоро приготовят и отправят на прилавок.

А продукцию собственного производства сами сотрудники не едят. У технологов даже есть специальный термин: сомнительная свежесть. Либо подпортившиеся продукты, либо те, у которых срок годности заканчивается.

«Если это мясо по каким-то причинам мы не реализовали, то мы опять можем это мясо переработать в фарш, уже в фаршевые изделия, и дать им еще 48-72 часа», — рассказала главный технолог пищевого производства Зинаида Руденко.

Вместе с бывшим сотрудником Роспотребнадзора мы отправились в рейд по супермаркетам. Снова «Магнолия». И снова — нарушения: неправильное хранение продукции, и грязь на мини-кухне. Есть и памятка для повара, готовят здесь, судя по всему, из продукции сомнительной свежести.

«50%-я уценка — то, что уже со сроком подходящим или вообще просроченное», — отметила эпидемиолог, эксперт по качеству продуктов питания в Объединении потребителей России Инна Коваленко.

Еще одна уловка, как продлить срок годности продуктов — маркировка завтрашнего дня. В столичной сети гастрономов у дома «БИМ» стикеры на готовые блюда печатают заранее.

На прилавке и выпечка. Нам удалось узнать, из какого теста ее готовят. Там тоже бывают просроченные ингредиенты. Причем, некоторым не нужна большая кухня, используют только гриль. И это тоже очень выгодно.

Математика простая: охлажденная куриная грудка оптом — 200 рублей за килограмм, на прилавке — 400 рублей. А вот уже приготовленная на гриле — уже почти 500 рублей за тот же вес. Отбивают зарплату повара, так еще и остаются в плюсе.

Спрос на готовые блюда растет каждый год в среднем на 30% по данным сервисов доставок.

«Если мы возьмем стоимость продуктов, из которых была сделана готовая еда и самой готовой еды, то там идет плюс где-то 100-200%. То есть, можно сказать, что продукт, который уже подходит к сроку реализации, он продается в самый последний момент в два-три раза дороже», — рассказал экономист Алексей Родин.

К примеру — калькуляция сэндвича. Хлеб, сыр, майонез, овощи, ветчина, упаковка, все по закупочной стоимости — максимум 67 рублей. На прилавке уже в два раза дороже. В день торговая сеть может изготовить и продать тысячу таких. Прибыль — десятки тысяч рублей, только на бутербродах. А срок годности продуктов, из которых их сделали, на ценнике не напишут.

Получается замкнутый круг: пока кто-то не подаст жалобу и не предоставит доказательства — в супермаркеты с проверками не придут. И не накажут. Профилактики нарушений — никакой. Мораторий на проверки связал руки Роспотребнадзору.

«Тема снятия моратория по проверкам с бизнеса активно обсуждается. Все согласны с тем, что нарушения должны наказываться, особенно повторные. Это и дополнительный штраф, и может быть, приостановка деятельности», — рассказал первый заместитель председателя комитета ГД РФ по промышленности и торговле Александр Козловский.

Пока депутаты обсуждают, что делать с мораторием и проверками, мы направили официальные обращения в Роспотребнадзор и в прокуратуру с просьбой проверить торговые сети с продукцией сомнительного качества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.