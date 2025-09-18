Силуанов: в России проиндексируют все социальные выплаты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Министр финансов отметил, что обязательства государства — превыше всего.

В России проиндексируют все социальные выплаты, которые гарантировало государство. Об этом сегодня заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.

Он даже сравнил бюджет с пирогом, который всегда очень трудно делить. Но обязательства государства — прежде всего. Кроме этого, наша страна планирует сокращать зависимость от нефтегазовых доходов. Это поможет сделать финансовую систему еще более устойчивой

«Мы прекрасно понимаем, что мы при подготовке бюджета должны всем вызовам противостоять. И быть менее зависимыми от любых, что называется, наездов на нашу страну, в том числе и финансовых. Мы должны сделать бюджет более мускулистым, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся. Мы, кстати, последние годы так и живем, мы живем, выполняя все обязательства», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, там же на форуме отметила, что в России нет экономической рецессии. В различных отраслях происходит масштабная перестройка. Динамика неравномерная, где-то действительно есть замедления. Но назвать это рецессией нельзя. Что касается валютного курса, то предсказуемым его сделает низкая инфляция.

«Ориентироваться на рыночный курс, но точно не ориентироваться на то, что Центральный Банк подкрутит этот курс в ту или иную сторону. Вы знаете, когда задают вопрос про курс, я предлагаю все-таки вспомнить, что валютный рынок — это рынок. Вот сейчас укрепление курса, которое было летом, все заметили. Это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться тихонько денежно-кредитные условия у нас, курс несколько ослаб, но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким», — заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Еще Эльвира Набиуллина призвала повышать производительность труда. По ее словам, это единственный путь достичь высоких темпов роста экономики. Альтернативы не существует. Антон Силуанов добавил, что не нужно выделять из бюджета деньги «лентяям».

