Бокал вина или пива? Силуанов и Собянин обсудили условия труда в Москве

Силуанов: москвичам можно выпивать по бокалу вина и пива на работе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министр финансов и мэр сравнили работоспособность европейцев и россиян.

Министр финансов России Антон Силуанов пошутил, что работающие россияне и, в частности, москвичи могут в обеденное время выпивать бокал вина. Об этом он заявил в ходе Московского финансового форума (МФФ), передает ТАСС.

Антон Силуанов вел дискуссию с мэром столицы Сергеем Собяниным о работоспособности россиян. В качестве примера министр финансов привел страны с высоким показателем производительности — ФРГ и Италию, где сотрудники могут выпить во время перерыва бокал спиртного и даже поспать.

«Я одного не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не можем, и не выпиваем по бокалу вина в Москве?» — задался вопросом Силуанов.

Собянин же заявил в ответ, что в Германии производительность труда выше, чем в России, в 1,7 раза.

«Вы видели немцев, которые переработали? Большой обеденный перерыв, бокал пива и короткая рабочая неделя», — сказал он.

Мэр Москвы уточнил, что речь идет не о количестве работы, а о концентрации населения. Так, в ФРГ и большинстве других стран Европы концентрация населения высока, поэтому и производительность труда выше.

