Осень шепчет: какой будет зима 2025-2026 по народным приметам

Природа сама подсказывает, к какой погоде стоит готовиться.

Зима 2025-2026 будет суровой. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова, которая сделала выводы, опираясь на народные приметы.

По словам эксперта, на то, что зима будет холодной или даже суровой, указывает множество факторов. Например, покрасневшие раньше времени листья клена и винограда. Темно-бордовые оттенки они обычно «демонстрируют» к концу сентября, а не в середине августа.

Рябина, которая также полностью созрела к концу лета, а не осенью, тоже является верным признаком того, что зима не будет мягкой. Щедрый урожай ягод и грибов, который наблюдается в этом году, так же позволяет сделать подобные выводы.

«Считается, что природа делится с нами урожаем, чтобы легче пережили морозы и сделали заготовки», — рассуждала Самойлова.

Многослойная «одежда» лука и толстая кожура у яблок тоже верный способ предсказать холодную зиму.

Обратила внимание садовод и на птиц. Если синицы появились раньше октября и предпочитают не подниматься высоко в небо, а летают низко, то предстоящая зима будет ранней и морозной.

Другие животные тоже могут подсказать, какой «характер» будет у наступающего времени года.

«Как только все червячки, лягушки и насекомые попрятались, значит, через неделю ударят морозы и оттепели не случится», — заверила блогер.

