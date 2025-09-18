«Инструмент государства»: Силуанов о влиянии бюджета страны на граждан

Фото, видео: 5-tv.ru

Россия уже не первый год живет в непростых внешних экономических условиях.

Бюджет страны планируется так, чтобы сделать внешние трудности государства незаметными для граждан. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума — 2025.

По его словам, когда планируется государственный бюджет на ближайшие три года, учитывается множество факторов, чтобы на граждан минимально влияли различные трудности, в том числе и внешние.

«Что бы те ограничения, санкции, с которыми мы столкнулись, те торговые войны, которые мы видим, сейчас идут, различные ситуации на внешних рынках, абсолютно не были заметны для наших людей: для получателей бюджетных средств, для пенсионеров, для семей с детьми и так далее. Все должен обеспечить бюджет, независимо от того, с какими сложностями, трудностями наша страна столкнется», — отметил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия живет в таких условиях уже не первый год. А бюджет, по мнению Силуанова, — это инструмент, который должен справляться с подобными обстоятельствами.

