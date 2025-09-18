Только калечит: какими народными методами нельзя лечить простуду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалист рассказал, какое привычное средство может усугубить течение заболевания.

Распространенный народный способ лечения простуды — молоко с медом — оказался опасным. Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров рассказал Lenta.ru, что этот напиток способен облегчить кашель на первых порах, однако затем может усугубить течение болезни, усилив развитие инфекции.

Теплое молоко и мед могут утяжелять мокроту: прибегая к такому методу, нужно внимательно следить за симптомами. При ухудшении состояния стоит отказаться от употребления напитка.

Кроме того, народный метод не заменяет лечения, назначенного врачом. Особенно молоко с медом опасно при лихорадке. Если же у пациента нет аллергии и противопоказаний, это средство можно умеренно использовать для успокоения горла и улучшения сна.

Как ранее рассказала изданию Газета.ру врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая, народные методы лечения ОРВИ часто бывают опасны. Например, привычка сбивать температуру, употребляя алкоголь внутрь или делая спиртовые обтирания, может сильно ослабить иммунитет и привести к обезвоживанию, отмечала эксперт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.