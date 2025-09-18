«Не надо путать»: Набиуллина о рецессии в российской экономике

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Глава Центробанка РФ уверена, что об этом явлении необходимо судить, опираясь на данные по нескольким показателям.

Признаков рецессии экономики России нет. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках Московского финансового форума — 2025.

По ее словам, многие путают понятия замедление экономики и рецессию, поэтому возникает недопонимание.

«Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд, у нас и это не наблюдается», — пояснила Набиуллина.

Глава Центробанка РФ уточнила, что судить о рецессии лишь по одному, хоть и такому важному показателю, как ВВП нельзя. Для того чтобы заявлять об этом негативном явлении, нужно опираться на множество факторов, среди них: падение реальных доходов населения и высокая безработица.

Еще одним признаком рецессии является низкая инфляция. В России она опустилась, но все еще остается выше цели.

Более того, согласно оперативным данным за лето, рост нашей экономики продолжается, хоть и умеренными темпами, добавила Набиуллина.

