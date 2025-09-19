Спонтанность против стабильности: что россиянки предпочитают браку до 30 лет

Фото: www.globallookpress.com/ Andrey Arkusha

Для многих на первом месте — финансовая стабильность и здоровье.

Россиянки рассказали, почему они не желают выходить замуж до 30 лет. Такое исследование от аналитиков сервиса для знакомств опубликовало издание Lenta.ru.

Стало известно, что 47% девушек поставили на первое место карьеру и финансовую стабильность вместо брака, а 37% опрошенных предпочли путешествия и новые впечатления семейной жизни. Помимо этого, 33% респондентов все же оставили главной жизненной целью — создание семьи и рождение детей.

К тому же 33% россиянок признались, что для них важно в 30 лет иметь хорошее здоровье и подтянутое тело. Еще 30% опрошенных вместо замужества в молодом возрасте предпочитают ментальное здоровье, 20% — собственное жилье, а 13% — новые знакомства.

Отдельные участницы опроса — 43% — рассказали, что периодически слышат от родственников, что им пора вступать в брак и рожать детей. Однако 29% девушек отметили, что с такими обращениями сталкиваются в соцсетях. На фоне этой статистики только 23% россиянок признались, что они часто напоминают себе, что пора искать мужа.

При этом 57% участниц опроса чувствуют добрую зависть и получают дополнительную мотивацию, когда видят в соцсетях знакомых их фотографии с семьей. В это же время 14% девушек, напротив, предпочитают беззаботную жизнь.

