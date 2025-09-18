«Барометр упал, погода меняется»: почему в паре пропадает сексуальное влечение

Фото, видео: www.globallookpress.com/imagefruit; 5-tv.ru

Психолог рассказал, как вернуть страсть в отношения.

Причина потери сексуального влечения к супругу может скрываться в нашем теле. Подробнее об этом рассказал психолог, психодраматерапевт, ректор Академии позитивной психотерапии Николай Разыграев в беседе с 5-tv.ru.

«Секс в паре — это как барометр отношений. Он хорошо показывает, какая атмосфера, какое давление сейчас внутри вашей семьи. Если барометр упал — это не про то, что что-то сломалось. Скорее это про то, что погода внутри вашего дома меняется», — говорит эксперт.

Если один из супругов потерял желание к другому по какой-то причине, это не значит, что кто-то виноват в этом. У этого есть несколько причин, и первая из них кроется прямо в нашем теле: усталость, болезни, прием лекарственных препаратов — все это, безусловно, может влиять на наше желание. В какой-то момент организм может поставить на паузу процесс воспроизводства просто потому, что ему надо восстанавливаться и регенерировать.

Кроме того, на уровень влечения влияет также состояние нашей психики и душевного покоя, говорит Разыграев. Если вы находитесь в постоянном стрессе, если постоянно тревожитесь, то инстинкт самосохранения просто отключит все лишнее. Ведь в данном случае себя надо спасать, а не думать о репродуктивных делах.

«Третьим я бы, наверное, назвал сами отношения. Если много рутины, если ваши отношения переполнены взаимными обидами, то наше сердце закрывается. А когда закрыто сердце — тело закрывается следом», — говорит психолог.

Специалист отмечает, что секс — это как огонь, который нужно постоянно поддерживать.

«У нашего тела есть настоящая мудрость. Если вы себе объясняете, что в отношениях все в порядке, но на самом деле это не так, у нас есть самый честный, скажем так, орган нашего тела — наша репродуктивная система. Она очень быстро объяснит вам, что что-то пошло не так», — объясняет психолог.

Психолог рекомендует в данной ситуации поговорить друг с другом на языке потребностей, а не претензий.

«Ты меня не хочешь!» — эта фраза создает лишь больше стресса.

Лучше сказать любимому человеку, как вам не хватает близости с ним. Помимо этого, не стоит забывать и о хорошем сне и отдыхе. По словам Разыграева, это один из самых лучших афродизиаков в наше время.

«Вы удивитесь, насколько сокращение нагрузки может позволить вам вернуть близость внутри ваших отношений», — уверяет он.

Третий пункт — чисто медицинский. Стоит проверить уровень гормонов, обратиться к доктору, чтобы он назначил необходимые анализы.

Кроме того, поход к психологу или сексологу также может решить некоторые проблемы. Ведь для того, чтобы возобновить близость, нужно возобновить контакт между парой, а иногда для этого нужен третий человек, который позволит выступить медиатором в общении.

«Если вам удастся восстановить контакт, то близость вместо того, чтобы быть супружеским долгом и обязанностью, снова станет для вас радостью и удовольствием», — сказал в заключение специалист.

