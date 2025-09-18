Тайная свадьба Киану Ривза: актер женился на художнице Грант?

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/AdMedia/Starface

В соцсетях обсуждают предполагемую свадьбу звезды «Матрицы» и «Джона Уика».

Канадский актер Киану Ривз тайно женился на своей возлюбленной, художнице Александре Грант, пишет ряд источников. Зарубежные СМИ сообщают, что закрытая свадьба прошла во время путешествия пары по Европе в кругу близких друзей. Точная дата бракосочетания не уточняется.

На минувших выходных Грант присутствовала на спектакле «В ожидании Годо» в Нью-Йорке, где Ривз дебютировал в главной роли. Художница опубликовала в соцсетях фото с Бродвея.

Ранее сообщалось, что Ривз и Грант начали встречаться в 2018 году и сначала держали роман в секрете, но в 2019 за художницей публично закрепился статус возлюбленной актера. Познакомились они еще в 2011-м на вечеринке, позже Грант работала над иллюстрациями к книге Ривза «Ода счастью».

Изначально пара не хотела публично рассказывать о своих чувствах, однако Ривз и Грант поняли, что больше не могут держать свой роман в секрете.

Актер признавался, что счастлив и благодарен избраннице за поддержку и огромную роль, которую она сыграла в его жизни. О предыдущих отношениях 51-летней художницы ничего не известно.

