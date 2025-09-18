Фото: 5-tv.ru





Бодрящий напиток нужно употреблять правильно.

Перед тем, как бодриться с утра с помощью чашки кофе, важно совершить еще одно действие, которое приведет организм в тонус. Об этом написало издание Lenta.ru.

В источнике передают слова эндокринолога Франсиско Росеро, который отметил, что кофе на голодный желудок может негативно сказаться на здоровье.

«Мы спали несколько часов без воды, поэтому наш организм просыпается обезвоженным», — заявил Росеро.

Первое, что нужно сделать после пробуждения, — восстановить водный баланс. Важно выпить стакан воды, однако не кофе, так как он лишь усугубит обезвоживание.

Помимо этого, по словам медика, вода включает в работу пищеварительную систему, головной мозг и в целом весь организм. К тому же из-за этой полезной привычки можно избежать распространенных проблем с желудочно-кишечным трактом после завтрака, в числе которых изжога, вздутие и жжение. К тому же Росеро подчеркнул, что кофе нужно употреблять без молока и сахара.

