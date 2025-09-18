Горячий футбол: игроки ФК «Монако» разделись в самолете
Игроки ФК «Монако» разделись в самолете
Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhang Liyun; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Спортсмены не смогли вовремя вылететь в Бельгию на мачт Лиги чемпионов.
Футболисты «Монако» не смогли вылететь в Бельгию на матч Лиги чемпионов.
Спортсмены уже были на борту самолета, как вдруг в нем перестали работать кондиционеры. И пока техники пытались устранить неисправность, футболистам пришлось сидеть в раскалившемся салоне.
В какой-то момент стало так жарко, что они просто разделись, а после вышли из лайнера на свежий воздух. Кадры с полуголыми спортсменами очень быстро разлетелись по сети. И, как оказалось, своего рейса команда ждала зря, его перенесли на утро. Теперь они вылетят в Бельгию всего за восемь часов до начала матча, если с самолетом все будет в порядке.
Ранее 5-tv.ru писал, что футболист Павел Погребняк был замечен на премии FB «Люди Года-2025» в компании 18-летней девушки по имени София. Она ровесница старшего сына спортсмена.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.