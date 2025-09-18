Горячий футбол: игроки ФК «Монако» разделись в самолете

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhang Liyun; 5-tv.ru

Спортсмены не смогли вовремя вылететь в Бельгию на мачт Лиги чемпионов.

Футболисты «Монако» не смогли вылететь в Бельгию на матч Лиги чемпионов.

Спортсмены уже были на борту самолета, как вдруг в нем перестали работать кондиционеры. И пока техники пытались устранить неисправность, футболистам пришлось сидеть в раскалившемся салоне.

В какой-то момент стало так жарко, что они просто разделись, а после вышли из лайнера на свежий воздух. Кадры с полуголыми спортсменами очень быстро разлетелись по сети. И, как оказалось, своего рейса команда ждала зря, его перенесли на утро. Теперь они вылетят в Бельгию всего за восемь часов до начала матча, если с самолетом все будет в порядке.

