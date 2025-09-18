Засунули ершик: старшеклассницы в Приморье поиздевались над 8-летней девочкой

Старшеклассницы в Приморье засунули в рот ершик для унитаза восьмилетней девочке

Расследование инцидента находится под контролем Следственного комитета.

В Спасске-Дальнем разгорелся скандал из-за издевательств над восьмилетней девочкой. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование инцидента, произошедшего в одной из школ Приморского края.

Поводом для этого стали сообщения в социальных сетях о том, что три старшеклассницы жестоко обошлись с ученицей второго класса во время перемены. По данным источников, девочку затолкали в туалет, начали душить и попытались засунуть ей в рот туалетный ершик.

После того как подруги пострадавшей сообщили о случившемся взрослым, в Приморском крае началась проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних быстро установили личности виновниц и их законных представителей. В настоящее время проводится опрос свидетелей, педагогов и персонала школы для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Бастрыкин также поручил региональному следственному управлению возбудить уголовное дело, подчеркнув важность контроля за исполнением этого поручения.

Временно исполняющий обязанности главы Спасского района Олег Митрофанов отметил, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо тщательно анализировать произошедшее и принимать меры по улучшению атмосферы в учебных заведениях.

