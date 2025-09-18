Копить на старость: экономист объяснил, как правильно откладывать деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

От основного дохода следует откладывать 10%, от непредвиденных — 30%.

Экономист Игорь Балынин рассказал в беседе с Газета.ру, как правильно формировать накопления и на что откладывать деньги. Эксперт отметил важность стратегических накоплений на старость, для которых стоит направлять от 1 до 10% дохода, в зависимости от финансовой стратегии человека.

По словам Балынина, сначала нужно откладывать «кубышку», которая позволит решать плановые задачи — от покупки бытовой техники до улучшения жилищных условий. Размер этих накоплений зависит от ежемесячного дохода и конкретных целей, поэтому процент откладываемой суммы может варьироваться.

Он пояснил, что россиянам рекомендуется откладывать 5–10% от зарплаты и 15–30% от непредвиденных доходов, например, премий, на финансовую подушку, которая должна покрывать 6–12 месячных доходов. После этого можно копить на плановые цели и долгосрочные накопления, включая средства на старость.

Балынин посоветовал использовать банковские вклады и накопительные счета с процентной ставкой выше уровня инфляции, подчеркнув, что средства до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Также он упомянул участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС), где государство ежегодно добавляет средства на счет, а участники могут получить налоговый вычет.

Экономист отметил, что систематическое планирование и распределение накоплений позволяет россиянам защитить финансы от непредвиденных расходов, формировать финансовую независимость и обеспечивать стабильность в будущем.

