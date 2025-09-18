Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Последние месяцы беременности и без того давались телеведущей нелегко.

Телеведущая Регина Тодоренко, которая готовится в третий раз стать мамой, рассказала о тяжелом периоде в своей жизни и проблемах, с которыми столкнулась ее семья.

«Беременная подруга решила пощекотать всем нервы и на 33-й неделе отправилась в реанимацию. Мой папа тоже не отстает от трендов — с рыбалки прямиком туда же, но уже с дыркой в легком и бонусом в виде двух сломанных ребер (ну хоть улов был?)… В общем, держим строй, улыбаемся, дышим. Ну, а где еще, как не у нас, все одновременно и через одно место», — поделилась Тодоренко в личном блоге.

Телеведущая призналась, что, несмотря на трудности, старается сохранять позитив, ведь совсем скоро у нее родится долгожданный ребенок. Она отметила, что малыш уже достаточно крупный, но пока остается у мамы «в животе», и это придает ей сил продолжать держаться.

Регина не скрывает, что последние месяцы даются ей нелегко: бессонные ночи и тревожные мысли становятся ежедневной реальностью.

«03:35 ночи. Бужу мужа, потому что уже час верчусь-кручусь и не могу уснуть… Лежу, ворочаюсь, ищу удобное положение, перекладываю подушку с боку на бок, считаю движения малыша… И понимаю — это и есть моя новая ночная реальность на ближайший год», — рассказывала телеведущая ранее.

Эксперты из University of Oxford подтверждают, что до 64% женщин на поздних сроках сталкиваются с нарушениями сна, и это связано с тревожностью и физическим дискомфортом. Для самой Тодоренко бессонные ночи стали своеобразной «репетицией» перед будущими заботами о новорожденном, что, по ее словам, помогает смириться с трудностями и готовиться к новой роли.

