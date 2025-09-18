«Павел всегда хотел дочку»: Мария Погребняк о 18-летней пассии экс-супруга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Футболист был замечен в компании юной возлюбленной на премии FB «Люди Года-2025».

Блогер Мария Погребняк прокомментировала слухи о новой пассии своего бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. Его заметили на премии «Люди года-2025» в компании 18-летней студентки.

«Павел пришел абсолютно один. Студентка? Очень интересно… Где можно глянуть новость?» — удивилась Мария, узнав о распространившемся видео. Она отметила, что при встрече на красной дорожке рядом с экс-супругом не заметила никакой спутницы.

Позже Погребняк призналась, что видела юную девушку в зале, когда со сцены обратилась к Павлу. По ее словам, она не придала этому значения.

«Я видела молоденькую девушку со сцены, когда обращалась к своему бывшему мужу… А так, я даже не подумала, что это его девушка», — рассказала Мария StarHit.ru.

Отвечая на вопрос о разнице в возрасте, она шутливо отметила, мол, Павел всегда хотел себе дочь.

«Павел всегда хотел дочку. Может быть, поэтому он и решил найти себе девушку помоложе, которая ему в дочки подходит», — иронизирует блогер.

Сам Павел Погребняк в беседе со StarHit заявил, что пришел на премию один и не знает, откуда появились слухи.

«Личное не публичное. С кем я был-то? Я один там был вроде, ну, Маша рядом бегала… Эта, как вы говорите, 18-летняя девушка, была не со мной», — сказал футболист.

Мария и Павел поженились в 2014 году и воспитывали троих сыновей. В 2023 году брак распался. В этом году Мария вновь вышла замуж за Игоря Головинского и уже успела родить ребенка. Свадебное торжество пара отпраздновала на Маврикии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.