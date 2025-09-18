Убийца может быть на воле: девочку-подростка изнасиловали и сожгли заживо

Фото: Reuters/Steve Marcus

За решеткой оказался подозреваемый, но, как считают многие, невиновный человек. За его освобождение борется даже отец жертвы.

В США несколько лет назад была изнасилована и сожжена заживо 18-летняя Джессика Каррин. Инцидент продолжает вызывать споры, отмечает People.

Джессика была найдена обгоревшей за зданием средней школы. По версии следствия, обвиняемый — Куинси Кросс — изнасиловал девушку, а затем вместе с соучастниками спрятал и сжег тело. При этом судебные эксперты не подтвердили прямых доказательств причастности Кросса к преступлению.

«Мы просто всегда надеялись, что правда выйдет наружу. Но когда у вас больше людей, скрывающих правду, это довольно трудно сделать», — заявил отец Джессики, Джо Каррин.

Он активно призывал к новому судебному слушанию. Организация «Проект невиновности Кентукки» также поддерживает пересмотр дела.

Каррин исчезла в июле, а спустя почти две недели ее обгоревшее тело было обнаружено в состоянии сильного разложения. Обвинение опиралось на показания свидетелей, которые позже меняли версии, а также на черный ремень, обнаруженный на месте преступления и якобы принадлежавший Кроссу.

Однако ни ДНК, ни другие вещественные доказательства, связывающие Кросса с преступлением, не были представлены. Сам Кросс настаивает на своей невиновности и утверждает, что в ночь убийства находился в другом городе.

Дело получило широкий общественный резонанс в Кентукки и США. Кросса приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Сейчас его защита добивается повторного рассмотрения дела на суде в октябре 2025 года, надеясь на справедливое решение в свете новых обстоятельств и пересмотренных доказательств.

