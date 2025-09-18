В Челябинске поставили памятник знаменитому русскому адвокату Плевако

Фото: сайт Адвокатская палата Челябинской области

Монумент торжественно откроют в городском сквере.

Памятник знаменитому адвокату Федору Плевако установили в Челябинске. Монумент находится в сквере в центральной части города, сообщил ТАСС глава регионального министерства культуры Алексей Бетехтин.

Памятник создан инициативной группой талантливых скульпторов, архитекторов и общественных деятелей на средства, предоставленные адвокатскими палатами РФ и Челябинской области, а также благотворительным фондом «Бирюзовый». Торжественное открытие памятника состоится 22 сентября.

Министр отметил, что монумент создавался кропотливым трудом, это была глубоко осмысленная работа из искренней любви к истории Отечества.

«На протяжении долгих месяцев команда работала над тем, чтобы величественный образ Федора Никифоровича был воплощен в граните и бронзе с максимальной точностью и выразительностью», — подчеркнул собеседник агентства.

«Московский златоуст» Федор Плевако за время своей адвокатской карьеры снискал всенародную славу выдающимися речами в защиту подсудимых.

Как ранее писал 5-tv.ru, для исполнения главной роли Плевако в одноименном сериале-байопике народный артист РФ Сергей Безруков специально изучал калмыцкий язык.

