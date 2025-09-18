«Проституточки просто»: Семина пристыдила актрис, заявляющих о харассменте

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

По мнению артистки, громкие слова далеки от реальности.

Советская актриса Тамара Семина в интервью изданию «Абзац» резко высказалась о современных артистках, которые публично рассказывают о случаях домогательств в киноиндустрии.

«Они проституточки просто. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. Она забеременеет — ее пошлют далеко и надолго. Это неистребимое племя. Шляются от забора к забору. На таких ничего не действует!» — эмоционально заявила Семина.

По мнению народной артистки РСФСР, подобные откровения не имеют ничего общего с реальной проблемой и представляют собой попытку привлечь внимание за счет громких признаний. Она подчеркнула, что подобное поведение не может быть оправдано и наносит вред репутации индустрии.

Тамара Семина хорошо известна зрителям по множеству ролей в советском кино. Наибольшую популярность ей принес образ Анфисы в культовом телесериале «Вечный зов». За заслуги перед отечественным кинематографом в 1978 году актрисе присвоили звание народной артистки РСФСР.

Ранее с критикой заявлений о домогательствах выступила и певица Татьяна Буланова. Она отметила, что в своей карьере всегда полагалась на собственные силы и считает подобные высказывания на публике недопустимыми.

