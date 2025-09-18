«Скинул на него»: школьница из Курахово ухаживала за раненым дроном ВСУ мужчиной

Школьница из Курахово ухаживала за раненым дроном ВСУ мужчиной

Квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему не могли оказать пять недель.

Школьница Виктория из Курахово в ДНР помогала ухаживать за мужчиной, который получил ранение после атаки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом РИА Новости рассказала сама девушка.

По словам 17-летней Виктории, пострадавший мужчина работал пожарным. Он увидел, как один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) скинул что-то яркое и решил, что загорелся дом. Оказалось, что пламя охватило дерево, которое быстро сгорело.

«Он (житель Курахово. — Прим. ред.) вышел, дрон его сопроводил до угла и там скинул на него (боеприпас. — Прим. ред.). Ему пробило ногу насквозь», — вспоминала подросток.

Девушка пять недель помогала его жене оказывать помощь в уходе за раненным мужчиной, так как квалифицированное медицинское лечение в тот момент оказать ему было невозможно.

Лишь спустя почти полтора месяца после происшествия он был эвакуирован.

Однако, несмотря на отсутствие профессиональной врачебной помощи, благодаря усилиям жены и Виктории ногу пострадавшему удалось спасти. Сейчас мужчина уже полностью восстановился.

Город Курахово был освобожден ВС России 6 января.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР.

