Посольство России ответило на обвинения в дезинформации об убийстве Чарли Кирка

Фото: Jeffrey Phelps/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представители властей США заговорили о попытках «ботов из РФ и Китая» использовать гибель активиста в своих целях.

Убийством праворадикального активиста Чарли Кирка манипулируют для разжигания антироссийской истерии. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в США Андрей Бондарев, комментируя заявления ряда представителей американских властей.

В частности, Москву заподозрили в дезинформации об инциденте, также упоминались некие «боты из РФ и Китая», которые использовали гибель Кирка для нагнетания напряжения в соцсетях. Говоря от имени посольства, Бондарев подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не планирует вмешательства во внутренние дела других государств, в том числе США.

«Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии», — сказал дипломат журналистам РИА Новости.

Покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в Университете долины штата Юта. Политику выстрелили в шею, его госпитализировали в критическом состоянии, но врачи оказались бессильны, спустя некоторое время он скончался. Кирк выступал против помощи Украине, называл лидера киевского режима Владимира Зеленского препятствием к миру и даже признавал Крым неизменной частью России.

Через два дня после происшествия был задержан подозреваемый в убийстве активиста. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Молодой человек признался в содеянном своему отцу-полицейскому. Тот, посоветовавшись с пастором, поставил в известность правоохранителей. Позже стало известно, что Тайлер Робинсон состоял в отношениях с трансгендером*, на его патронах были надписи с обвинениями Кирка в фашизме. Политик был против однополых браков и ЛГБТ*.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какое наказание может грозить Робинсону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.