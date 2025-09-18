Учителей в России будет защищать специальный Совет

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

В него вошли, в том числе, представители Минпросвещения и политики.

Учителей России возьмут под защиту. Как пишут «Известия», отстаивать профессиональную честь и достоинство педагогов будет специальный Совет.

В него вошли представители Минпросвещения, профсоюзные лидеры, политики и общественные деятели. Учителя смогут обратиться за помощью в случае нападок и несправедливого отношения как со стороны руководства учебного заведения, так и со стороны учеников и их родителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили выдавать бесплатное жилье учителям со стажем более 25 лет. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он отметил, что конкретный стаж, необходимый для предоставления квартиры, можно обсуждать. Однако сама инициатива, подчеркнул он, могла бы повысить авторитет и престиж профессии учителя.

Ранее заместитель секретаря ОП выступал с другими инициативами в поддержку педагогов — в частности, он предлагал учредить ежегодные выплаты ко Дню учителя и расширить перечень наград и званий.

