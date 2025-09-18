Пора прощаться: какая погода ждет столицу 18 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

На смену бабьему лету постепенно приходит осеннее похолодание.

Бабье лето в Москве постепенно начинает уступать типичным осенним похолоданиям. По прогнозу Гидромедцентра, в четверг, 18 сентября, столицу ожидает облачная погода с небольшим, местами умеренным дождем.

Температура воздуха днем будет колебаться от +16 до +18 градусов, ночью — не выше +10 градусов. В Московской области днем будет от +14 до +19 градусов, а ночью температура может упасть до семи градусов тепла.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, атмосферное давление — от 745 до 747 миллиметров ртутного столба.

Похожая картина ждет и Санкт-Петербург: в городе будет переменная облачность, местами — моросящий дождь, а днем температура воздуха не поднимется выше +16.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что портивших поезда метро граффитистов поймали в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX