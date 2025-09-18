«Кризисы я уже пережила»: Бьянка рассказала, как страдала из-за веса

Певица Бьянка: я когда-то боялась посмотреть на себя в зеркало

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица сравнила себя с главной героиней из фильма «Москва слезам не верит».

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая), более известная благодаря своим хитам «Музыка» и «Были танцы», в беседе с ЛедиMail.ru рассказала об одном из самых печальных периодов в ее жизни.

Артистка призналась, что буквально несколько лет назад она не смогла справиться с сильнейшей депрессией, которая привела к жуткому набору весу — плюс 37 килограмм. По словам певицы, она боялась даже взглянуть на себя в зеркало.

«Будучи всю жизнь спортивной и стройной, я была в шоке от своего веса, не могла смотреть на себя в зеркало, казалась себе некрасивой… В 34 года думала, что я старая и ничего хорошего в будущем меня уже не ждет», — призналась Бьянка.

Фото: Instagram*/biankarnb; ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Однако 2024 год стал для артистки решающим: ей удалось попрощаться с унынием, а вместе с ним и с ненавистными килограммами. Теперь, в свои прекрасные 40 лет, Бьянка выглядит стройной и цветущей. Певица сравнила себя с главной героиней фильма «Москва слезам не верит».

«Я очень довольна собой — так круто, как я выгляжу сейчас, я не выглядела никогда. На своем собственном примере я поняла: героиня из фильма „Москва слезам не верит“ была права: в 40 лет жизнь только начинается», — заверила Бьянка.

Несмотря на то, что певице удалось избавиться от лишних килограммов, ей все равно приходится тщательно следить за своим весом, причем с еще большим энтузиазмом. По словам Бьянки, у нее до сих пор сохранился страх переедания.

«Пищевых табу у меня нет. Если я хочу жареную картошку с курочкой, съем, но совсем немного, буквально с пол-ладошки. У меня страх переедания, поэтому я питаюсь по чуть-чуть, но довольно часто», — поделилась артистка.

При этом, певица отметила, что она положительно относится к пластической хирургии и побежит под нож, если ее перестанет что-либо в себе устраивать.

«Как только мне будет что-то не нравиться в себе, сразу снова пойду к хирургу. Считаю, в наше время это уже не зазорно — прибегать к достижениям медицины, чтобы улучшить свой внешний вид и самооценку», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Юрию Стоянову удается сохранять бодрость в 68 лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.