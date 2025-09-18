Засилье автохлама: в Петербурге обсуждают способы борьбы с брошенными машинами

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Бесхозный транспорт мешает водителям, экстренным службам и коммунальщикам.

Петербургские депутаты сегодня придумывали, как должно выглядеть разрешение на зачистку городских дворов от брошенных машин. Тысячи парковочных мест по всей Северной столице занимает именно эта рухлядь, но избавиться от нее по закону, оказывается не так просто. Все объяснит корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Жители дома № 13 на улице Шаврова наблюдают за синей «Ладой» больше двух лет. Бесконечные жалобы в ГАИ результатов не дают. Тем временем машина не только портит пейзаж и ржавеет под окнами, но и мешает работе коммунальных служб.

«Зимой она представляет собой большой снежный сугроб. Большие трудности возникают при уборке домовой территории, при удалении сосулек с крыши дома. Мы не можем найти владельца, чтобы убрать ее, дабы не повредить крышу упавшими сосульками», — рассказала председатель правления ТСЖ «Шаврова 13/1» Анна Клемент.

Брошенные машины можно без труда найти во многих дворах Северной столицы.

По закону сегодня в Петербурге можно эвакуировать только разукомплектованные машины: те, у которых отсутствуют какие-то части, например, стекла, двери, бампер. А вот машина со спущенными колесами во дворе может стоять годами, занимая парковочное место.

Пробел в законодательстве нужно устранить, считают петербургские депутаты. И предлагают более четко прописать понятие брошенного транспортного средства.

«По той информации, которую мы получили от одной трети всех районов администраций города, что, допустим, из числа 250 автомобилей обнаруженных за год, 30-40 — это разукомплектованных, остальные — это брошенные. Поэтому мы хотим совместно с Комитетом по транспорту, с прокуратурой, довести до совершенства, чтобы был механизм был по работе именно с брошенными транспортными средствами», — заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александр Ходосок.

Брошенным транспортным средством предлагают считать машину, которая не менее тридцати суток находится без движения. Кроме того, у нее спущены колеса, отсутствуют номера, есть коррозия, нанесена реклама и посторонние надписи.

Придумывать свои правила приходится из-за того, что на федеральном уровне нет какого-то единого закона, позволяющего бороться с автохламом. Каждый регион сам решает эту проблему. В Москве можно отправить жалобу на портал «Наш город», чиновники с помощью ГАИ проверят ее, и есть все шансы, что развалюху увезут.

«Был выявлен автомобиль, который стоял во дворе, занимал парковочное место, был в ржавчине, в осадках, без номеров. Приехал эвакуатор, машину отправили на спецстоянку. Этот процесс занял три недели. Сроки прописаны в постановлении, обычно они соблюдаются», — рассказал общественный советник главы управы района Перово г. Москвы Денис Аксенов.

В Петербурге тоже будут принимать жалобы от горожан. Рассмотрением займется специальная комиссия. Если найдет те самые признаки бесхозности — попытается найти владельца, а если он так и не объявится — отправит машину на спецстоянку. При этом сторонники нововведений понимают, что бывают разные жизненные ситуации.

«У нас есть граждане, например, инвалиды, которые не могут зарабатывать. Мы хотим сделать комфортно для всех, чтобы у нас металлолома не было во дворе и граждан чтобы не вгонять в долги», — отменил первый заместитель главы администрации Курортного района Сергей Алексеев.

Законопроект в ближайшие две недели еще будут дорабатывать, а потом вынесут на общее голосование петербургских депутатов. В конце концов, это еще и вопрос безопасности. Кто знает, что может находиться внутри таких машин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.