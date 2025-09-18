Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Украина — единственная страна, где законодательно запретили иностранный язык.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на круглом столе обратил внимание на несоблюдение Украиной устава ООН.

«Украина — единственная страна, которая запретила иностранный язык. Нет другого языка, который в любой стране был бы законодательно запрещен. На палестинских территориях, в других арабских странах не запрещен иврит. В Израиле не запрещен арабский. А вот русский на Украине запрещен. Так что делайте выводы, как это соотносится с требованиями выполнять устав ООН», — сказала глава МИД России.

Причем дело даже не в соблюдении устава. По всей Украине десятки тысяч человек говорят на русском языке. Проблема в том, что языковая дискриминация последних лет уже принесла жуткие плоды. Очередная блогерша-русофобка из Львова заявила, что ее дети никогда не будут знать русского. А те родители, которые все-таки разговаривают на этом языке, сознательно делают своих потомков второсортными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.